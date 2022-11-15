حذّر الرئيس الصيني شي جين بينغ، من تحويل الغذاء والطاقة إلى سلاح. وقال شيفي كلمته أمام قمة الـ20 في بالي بإندونيسيا، اليوم (الثلاثاء): علينا معارضة تسييس مشكلات الغذاء والطاقة بحزم، وتحويلها لأدوات وأسلحة، مكرراً في الوقت ذاته معارضته لسياسة العقوبات الغربية. وشدد على أن تحديد خطوط فكرية وإثارة الخلافات بين التكتلات والفصائل السياسية لن يؤدي إلا إلى تقسيم العالم وعرقلة تقدّم البشرية.وكشفت مسودة البيان الختامي لقمة مجموعة الـ20 المنعقدة في بالي أن البلدان المشاركة، بما فيها روسيا، ستندد بالتداعيات الاقتصادية لحرب أوكرانيا التي ستدينها معظم الدول المنضوية في التكتل. وتدعو مسودة البيان إلى تمديد اتفاق مع روسيا تنقضي مهلته السبت يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.وتشارك الإمارات في قمة مجموعة الـ20 في إندونيسيا تحت شعار: «التعافي معاً بشكل أقوى»، من خلال وفد رفيع المستوى، وهي من بين 4 دول تمت دعوتها والمشاركة هي الثانية بعد الأولى في القمة التي ترأستها السعودية. وكان رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد أن قمة الـ20 في مدينة بالي الإندونيسية اجتماع عالمي مهم.