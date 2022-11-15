فيما رفع الجمهوريون مقاعدهم في مجلس النواب إلى 217 مقعداً بحصدهم 5 مقاعد إضافية، اليوم (الثلاثاء)، ليتبقى أمامهم مقعد واحد لحصد الأغلبية النيابية للكونغرس، تمكن الحزب الديمقراطي لأول مرة منذ عام 2009 من الفوز بمنصب الحاكم في ولاية أريزونا.وخسرت كاري ليك المرشحة الجمهورية لمنصب حاكم أريزونا والمدعومة من الرئيس السابق دونالد ترمب السباق أمام منافستها الديمقراطية كايتي هوبز في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.وأعاد مناصرو الحزب الديمقراطي نشر صورة قديمة للمرشحة الخاسرة، تعود لشهر أكتوبر الماضي، وهي تقوم بتنظيف المنصة التي سيقف عليها ترمب، قبيل وصوله إلى الولاية في إطار الحملة الانتخابية التي أطلقها حينها لدعم مرشحي حزبه.وشمت بعضهم بمصير تلك السيدة التي وجهت بخسارتها ضربة أخرى للرئيس السابق، خصوصاً أن منصب الحاكم في تلك الولاية لم يبارح الحزب الأحمر منذ سنوات.يذكر أن ليك تعد ضمن قائمة المرشحين الذين كان شعارهم الانتخابي الرئيسي التشكيك بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 وفوز جو بايدن حينها.وتعهدت خلال حملتها بحظر التصويت عبر البريد في الولاية، الذي يدعي «منظرو المؤامرة» أنه يعرض عملية الانتخاب للاحتيال.يذكر أن الجمهوريين تمكنوا من التقدم على الديمقراطيين في مجلس النواب حتى الآن، بحصدهم صباح اليوم 5 مقاعد إضافية، ما رفع حصتهم إلى 217، أي لا يزال ينقصهم مقعد واحد لحصد الأغلبية النيابية، بحسب ما أفادت «أسوشييتد برس».وقد تسمح لهم السيطرة على مجلس النواب بإحباط الأجندة التشريعية للرئيس الحالي جو بايدن.في المقابل، حصد الحزب الأزرق (الديمقراطي) الأغلبية في مجلس الشيوخ.وكان الأمريكيون توجهوا، الثلاثاء الماضي، إلى صناديق الاقتراع لتجديد كافة مقاعد النواب الـ 435، وثلث مقاعد الشيوخ، فضلاً عن انتخاب 36 حاكم ولاية.