قتل شخص وأصيب 8 على الأقل في قصف صاروخي إيراني استهدف اليوم (الاثنين) مقار أحزاب كردية إيرانية معارضة في إقليم كردستان العراق.

وقال قائم مقام قضاء كويسنجق طارق الحيدري: «قتل شخص وأصيب 8 بجروح جراء قصف إيراني بـ5 صواريخ استهدف مقرا للحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني الواقع في محافظة أربيل». وأفاد بيان لوزارة صحة الإقليم بمقتل شخص وإصابة 8 بجروح جراء القصف. وتعرضت مقار أحزاب كردية إيرانية معارضة بينها «كومالا» والحزب الشيوعي الإيراني لقصف طائرة مسيرة.

وقال عطا سقزي القيادي في حزب «كومالا»: إن طائرة مسيرة قصفت مقرات أحزاب كومالا والحزب الشيوعي الإيراني في منطقة زركويز الواقعة شرق مدينة السليمانية.

وأكد عدم وقوع ضحايا؛ لأن المقرات كانت خالية، لتلقيهم نداء إنذار.

من جهته، أعلن مصدر عسكري إيراني وقوع هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على ما وصفه بمقار لجماعات في المنطقة الشمالية من العراق.

وتتخذ أحزاب وتنظيمات معارضة كردية إيرانية يسارية من إقليم كردستان العراق مقراً لها، وهي أحزاب خاضت تاريخياً تمرداً مسلحاً ضدّ النظام في إيران على الرغم من تراجع أنشطتها العسكرية في السنوات الأخيرة.

واستهدفت ضربات إيرانية مرارا مواقع حدودية في كردستان العراق شمال أربيل، دون أن تسفر عن أضرار ملحوظة.

وتأتي هذه الضربات في سياق توتر تشهده إيران عبر احتجاجات يومية منذ مقتل الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني منتصف سبتمبر بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران.