في أول قمة ثنائية بينهما، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الصيني شي جين بينغ أن لا بديل عن المحادثات المباشرة، معرباً عن أمله في تجنّب نزاع بين واشنطن وبكين.

وتصافح الزعيمان في بداية لقائهما على هامش قمة العشرين في جزيرة بالي بإندونيسيا اليوم (الإثنين). وعقد الرئيسان أول اجتماع مباشر منذ تولي بايدن منصبه قبل نحو عامين، وسط توترات اقتصادية وأمنية متزايدة بين القوتين العظميين.

ولدى ترحيب الرئيس الصيني بنظيره الأمريكي، ابتسم بايدن قائلاً: «من الجيد رؤيتك»، مستهلّاً محادثات استمرت نحو ساعتين.

من جهته، قال شي «كلّنا نهتم كثيراً» بالعلاقات الأمريكية-الصينية. وأضاف أنه مستعدّ لمحادثات «صريحة» مع بايدن بشأن القضايا الإستراتيجية.

وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس بايدن يريد إعادة فتح حوار خلال اجتماعه مع نظيره الصيني شي. وأضاف أن بايدن سيسعى أيضًا إلى تحديد «ضمانات» في سياق التوتّر المتزايد بين واشنطن وبكين.

وتحدّث مسؤول كبير في البيت الأبيض لصحفيين عن تصميم أمريكي على تعزيز الاتصالات بشكل مسؤول، وتحديد ضمانات وقواعد واضحة من أجل ألا تتحول المنافسة إلى صراع بين القوّتَين العظميَين.

وقال البيت الأبيض «نحن في منافسة. الرئيس بايدن يدرك ذلك، لكنه يريد التأكد من أن للمنافسة حدودا، وأننا نبني حواجز حماية وأن لدينا قواعد واضحة للطريق وأننا نفعل كل ذلك لضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع».

وأفاد مسؤول أمريكي بأن الرئيس بايدن يحظى بدعم «حلفائه وشركائه» في ما يتعلق بمقاربته هذه. وأضاف: «هناك دعم واسع لتصميمنا على بناء أرضية للعلاقة من أجل زيادة الاتصالات بشكل مسؤول». ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن العالم يتوقع أن يعمل البلدان سويًا بشأن قضايا معينة و«نحن بوصفنا دولة مسؤولة، نعتقد بالتأكيد أنه يجب علينا فعل ذلك».

من جهتها، أعربت الصين اليوم عن أملها في أن يعيد الاجتماع بين الرئيس شي جين بينغ ونظيره الأمريكي جو بايدن قبيل قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا العلاقات «إلى مسارها».

ورداً على سؤال بشأن توقّعات الصين من المحادثات التي تجري وجهاً لوجه في بالي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي دوري «نأمل في أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين للسيطرة على الخلافات وتعزيز التعاون المفيد للطرفين، وتجنّب سوء التفاهم وسوء التقدير لدفع العلاقات الأمريكية الصينية إلى مسارها الصحيح ومن أجل التنمية الصحية والمستقرة».

وتحدث الزعيمان عبر الهاتف أو الفيديو 5 مرات منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض عام 2021، لكنهما يعرفان بعضهما منذ العام 2017.