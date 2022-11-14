شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أهمية وقف الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية وتنفيذ القرار 1701. وقال خلال لقاء القائد العام للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) الجنرال ارولدو لازارو اليوم (الإثنين): إن لبنان يقدّر التعاون القائم بين الجيش واليونيفيل والتنسيق بينهما.فيما أعلن المتحدث باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي أن الهدف من اللقاء إطلاع ميقاتي على آخر المستجدات على الخط الأزرق والتنسيق القائم بين اليونيفيل والجيش، والمستجدات في ما يتعلق بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 1701 الذي سيصدر خلال أيام قليلة.من جهتها، أكدت الخارجية اللبنانية أن «هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً للقوانين الدولية وخرقاً لسيادة لبنان ونحتفظ بحق تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة».وكانت طائرات حربية إسرائيلية أطلقت دفعة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه عمق ريف حمص الليلة الماضية.