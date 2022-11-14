رفضت تركيا قبول تعزية السفارة الأمريكية عقب تفجير شارع الاستقلال في إسطنبول والذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص وجرح 82 آخرين. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم (الإثنين): «لا نقبل التعزية من السفارة الأمريكية ونرفضها، نعرف من يدعم الإرهاب في شمال سورية، ونعرف الرسالة التي أرادوا إيصالها لتركيا من خلال هذا الهجوم. واعتبر أن»من يدعم المنظمات الإرهابية في شمال سورية هو من نفذ الهجوم ضدنا«. وشدد وزير الداخلية، أن بلاده سترد بشكل قوي جدا على الرسالة التي وصلتنا من هذا الهجوم».ولفت إلى أن من نفذت الهجوم جاءت من شمال سورية، وأخذت التعليمات من وحدات حماية الشعب الكردية/حزب العمال الكردستاني في مدينة عين العرب/كوباني شمالي سورية، وكانت تخطط للهروب إلى اليونان".واستهدف الاعتداء قلب إسطنبول النابض، المدينة الرئيسية والعاصمة الاقتصاديّة لتركيا، مسفرًا عن ستّة قتلى على الأقلّ في شارع الاستقلال التجاري المزدحم.وأدى الانفجار الذي وقع نحو الساعة 16,20 (13,20 ت غ)، إلى سقوط 81 مصابًا أيضًا، جروح اثنين منهم بالغة، بحسب آخر حصيلة، في وقت كان حشد المارة كثيفًا في الشارع الذي يرتاده السكان والسياح.