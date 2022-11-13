في تحد واضح، رفضت إيران الانصياع لطلب عراقي يرفض فتح منفذ حدودي جديد بين البلدين، وشرعت في فتح المنفذ، الأمر الذي أحرج حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني التي تعتزم استدعاء السفير الإيراني في بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج. ووصف أعضاء في البرلمان تصرف طهران بأنه «احتلال» جديد يخالف المواثيق والقوانين الدولية.

وعلمت «عكاظ» أن الجانب الإيراني بدأ أولى خطوات تدشين منفذ حدودي مع العراق شرقي ديالى وهو منفذ ثالث للمحافظة مع الجانب الإيراني بعد منفذي المنذرية ومندلي على رغم رفض الحكومة العراقية.

وكشف مصدر حكومي لـ«عكاظ» أن الجانب الإيراني أنشأ ساحة وكرفانات شرقي ناحية قزانية 113 كيلومترا شرق بعقوبة قرب منفذ «كورسنك» المقرر إنشاؤه كمنفذ ثالث لديالى مع إيران في تحد واضح للارادة العراقية، معتبرا أن المنافذ الموجودة مع إيران تشهد عمليات تهريب وتبادل تجاري غير قانونية.