أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقوع 6 قتلى وإصابة 53 شخصا بالانفجار الذي وقع في منطقة تقسيم المكتظة بالسائحين وسط إسطنبول اليوم (الأحد)، كاشفا أن الانفجار تم تنفيذه بقنبلة.

وأكد أن التحقيقات في الانفجار لاتزال مستمرة، مشيرا إلى ضلوع امرأة في التفجير، مشددا على عزم السلطات كشف منفذي الهجوم.

وفي وقت سابق، كشف حاكم إسطنبول ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 4 قتلى و38 جريحا، فيما أظهرت صور فوضى في الشارع، بينما هرعت قوات الأمن والدفاع المدني وسيارات إسعاف إلى المكان، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وعرضت قناة «تي.آر.تي الإخبارية» الرسمية ووسائل إعلام أخرى مقاطع مصورة لسيارات إسعاف وأفراد من الشرطة يتجهون إلى موقع الانفجار في شارع الاستقلال.

ونقلت عن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو قوله إن «انفجار شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم خلف عدة قتلى وجرحى»، موضحاً في تغريدات على حسابه في تويتر: «من الضروري مساعدة فرق الشرطة والصحة لدينا في ما يتعلق بالانفجار في شارع الاستقلال، وتجنب المشاركات التي قد تسبب الخوف والذعر، وسنقدم معلومات صحية مع جميع الفرق ذات الصلة في المنطقة».

كما عمدت السلطات التركية إلى فرض إغلاق كامل للمنطقة التي شهدت الانفجار.