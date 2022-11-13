تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة مستقرة ومسؤولة تمثل كل الإسرائيليين، مشدداً على بذل قصارى جهده من أجل وجود حكومة مستقرة تعمل لصالح جميع سكان البلاد. وقال: «أنا متحمس للغاية بشأن الحق في تشكيل الحكومة، ليس أقل من المرة الأولى التي فزت بها قبل 26 عاماً، أنوي أن أكون رئيس الوزراء للجميع، لأولئك الذين انتخبوني والذين لم ينتخبوني»، مضيفاً: «لقد اتخذ الشعب قراره بوضوح، أعتزم العمل معاً لزيادة مساحة الاتفاق بيننا».

وأوضح رئيس الوزراء المكلف أن «هناك الكثير والكثير ممن يرحبون بنتائج الانتخابات، وهناك من يقدمون نبوءات شائنة ويخيفون الجمهور، هذه ليست المرة الأولى التي يُقال فيها مثل هذه الأشياء، وقالوا ذلك عن بيجن (أول زعيم لليكود)، وقالوا ذلك عني أيضا».

وأضاف: «لم يكن ذلك صحيحا في ذلك الوقت ولم يكن كذلك اليوم»، لافتاً إلى أن بلاده بحاجة لمزيد من اتفاقيات السلام لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، «أؤكد ليس فلسطينياً إسرائيلياً، وإنما سيكون ذلك جزءاً منها».

ومن جهته قال الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ: «قررت منح عضو الكنيست بنيامين نتنياهو تفويضاً بتشكيل حكومة»، مضيفاً: «أنا لست غافلاً، بالطبع، عن حقيقة وجود إجراءات قانونية جارية ضد عضو الكنيست نتنياهو في المحكمة المركزية بالقدس، وأنا لا أستخف بهذا على الإطلاق».

وأشار إلى أن «المحكمة العليا عبرت عن نفسها بوضوح بالفعل بشأن مسألة لوائح الاتهام المعلقة ضد عضو الكنيست المرشح لدور تشكيل الحكومة في عدد من الأحكام، بما في ذلك مع لجنة موسعة من 11 قاضيا، عندما أوكلت مهمة تشكيل الحكومة لعضو الكنيست نتنياهو من قبل سلفي الرئيس رؤوفين ريفلين».

وأشار الرئيس الإسرائيلي «في ضوء كل هذا، وبعد أن نظرت في الوقائع وفقا للقانون، وبعد موافقتك على ذلك، كما يقتضي القانون، قررت أن أسند لك، عضو الكنيست بنيامين نتنياهو، مهمة تشكيل الحكومة».

وسلم هرتسوغ اليوم زعيم حزب (الليكود) بنيامين نتنياهو كتاب التكليف لتشكيل حكومة جديدة.