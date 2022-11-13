دعا رئيس حزب الخضر الألماني أوميد نوريبور اليوم (الأحد)، الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكداً في تصريحات لـ صحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية على ضرورة تجميد الحسابات التي يتم عن طريقها تمويل إقامة الحفلات الصاخبة.

قال نيوريبور: عندما يسأل المتظاهرون في إيران عن الطريقة التي يمكننا من خلالها تقديم المساعدة، يقولون «يجب ألا يتم السماح للأشخاص الذين يقتلون أطفالنا بإرسال أبنائهم إلى أوروبا للعربدة»، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يضع الحرس الثوري الذي وصفه بأنه «حامل لواء القمع الرئيسي» على قائمة الإرهاب.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قد دعا لمزيد من العقوبات ضد إيران التي تشهد حركة احتجاجات عارمة منذ 16 سبتمبر عقب وفاة الشابة مهسا أميني بعد 3 أيام من توقيفها على يد شرطة طهران.

وتعتزم ألمانيا و8 دول أوروبية توسيع العقوبات المفروضة على إيران بسبب قمع الاحتجاجات الجارية لتشمل الأفراد والمنظمات المرتبطة بممارسة العنف ضد المتظاهرين هناك.