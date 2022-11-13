توعدت فرنسا بمحاسبة إيران على أفعالها، محذرة إياها من أنها اختارت الطريق الخطأ، ونددت الخارجية الفرنسية، اليوم (الأحد)، باعتقال طهران المزيد من مواطنيها، مؤكدة أنه «عمل استفزازي».وأفادت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لصحيفة «لو باريزيان»، بأن مواطنَين فرنسيَين آخرين اعتقلا في إيران ليصبح مجموع عدد المعتقلين الفرنسيين في سجون الملالي سبعة. وأضافت في تصريح لها أمس (السبت)، «كانت لدينا مخاوف بشأن مواطنين آخرين، ويبدو من أحدث عمليات التحقق أنهما محتجزان أيضا». وأكدت أنه إذا كان هدفها هو الابتزاز فلن تنجح في ذلك. إنها طريقة خاطئة للتعامل مع فرنسا.وطالبت بالإفراج الفوري عنهم والوصول إلى الحماية القنصلية، لقد التزم نظيري الإيراني الذي أجريت معه محادثة طويلة وصعبة، احترام حق الوصول هذا. أتوقع تحقيق ذلك.ومن بين السجناء السبعة، الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه الموقوفة منذ يونيو 2019 والتي حكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس بالأمن القومي، وبنجامان بريير الذي اعتُقل في مايو 2020 وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر بتهمة التجسس، والنقابيان سيسيل كولر وجاك باري اللذان اعتقلا في مايو الماضي.