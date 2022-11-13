عبر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، عن أمله في تشكيل حكومة غير حزبية، وقال البرهان في كلمة ألقاها اليوم (الأحد)، في قاعدة المرخيات العسكرية، إن الجيش يريد توافقاً تحميه القوات المسلحة ومدنية يحرسها الجيش، مضيفا: «نريد حكومة مدنية نحميها ونقف إلى جانبها وتبتعد عن المحاصصة». ولفت إلى أن الجيش يعد الشعب السوداني أنه معه حتى ينال مبتغاه من أجل تغيير حقيقي، وليس مصطنعاً.

وحذر من أن أي شخص يتكلم عن الجيش فهو عدو لنا، مؤكداً أنه لا توجد تسوية ثنائية، وأن هناك ورقة قدمت، وعمل الجيش عليها ملاحظات تحفظ للجيش قوته ووحدته.

وطمأن البرهان الشعب السوداني بقوله «سنمضي إلى ما يحقق استقرار ووحدة السودان. نريد توافقاً تحميه القوات المسلحة ومدنية يحرسها الجيش».

وأوضح «سنسعى لتسوية مشاكلنا مع إثيوبيا سواء الحدودية أو سد النهضة، نمشي بخطوة جيدة ونسعى للتوافق مع جيراننا. علاقاتنا مع دول الجوار علاقات متزنة ولا يشوبها أي توتر».

وكانت الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وإيغاد) في السودان، كشفت التوصل لتفاهمات بين المكونين العسكري والمدني في البلاد. وأفادت في بيان، بأنها استلمت تعديلات من مجلس السيادة العسكري تعكس تفاهمات مع المدنيين، وأنها ستدعو لمحادثات مباشرة وغير مباشرة بين المكونين العسكري والمدني.

وشهدت المرحلة الأخيرة أجواء من التفاؤل حول قرب التوصل إلى حل بعد أكثر من سنة على الانسداد السياسي الذي سيطر على البلاد.