قتل 326 شخصًا على الأقلّ في حملة قمع المظاهرات التي تشهدها إيران منذ سبتمبر، حسبما أكّدت منظمة حقوق الإنسان في إيران غير الحكومية التي يقع مقرّها في أوسلو.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني: «قُتل 326 شخصًا على الأقلّ، بينهم 43 طفلًا و25 امرأة، على أيدي قوات الأمن خلال مظاهرات في مختلف أنحاء إيران».

ولفتت إلى أنها لم تأخذ بالاعتبار «عددًا كبيرًا من الوفيات المبلّغ عنها»، إذ لا تزال تتحقق من صحتها.

والأسبوع الماضي، تحدثت المنظمة عن وفاة 304 أشخاص.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة الناشطة مهسا أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس.