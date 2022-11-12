كشفت مصادر موثوقة في صنعاء لـ«عكاظ» مخططاً حوثياً لاستهداف الملاحة الدولية، مؤكدة أن المليشيا تجري دورات تدريبية لعدد من عناصرها في مدينة الصليف بمحافظة الحديدة على العمليات البحرية ويشرف عليها خبراء من إيران وحزب الله.

وقالت المصادر: «المليشيا اختتمت الأسبوع الماضي عدداً من الدوارات إحداها استخباراتية وحضرها القائد العسكري للمليشيا المعين رئيساً للاستخبارات العسكرية والمطلوب دولياً يحيى أبو علي الحاكم»، مبينة أن الحاكم في خطابه توعد بتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية ضد الملاحة الدولية.

ونقلت المصادر عن الحاكم قوله: «المواجهة البحرية أشد من أي مواجهة أخرى، ما يتطلّب العمل لها بشكل دقيق وجيّد وبجهود أكبر»، زاعماً أن السفن البحرية التي تجوب خطوط الملاحة الدولية هي سفن معادية لمليشياته.

واعترف الحاكم بوقوف مليشياته وراء الهجمات على الموانئ اليمنية في محافظات شبوة وحضرموت وكذلك الذي استهدفت المدنيين في مأرب ولحج والضالع وتعز، مبيناً أن هيئة الاستخبارات التي يقودها كانت ركناً أساسياً في هذه العمليات وتبذل جهوداً كبيرة لنقل المعلومة بكل دقة.

وتشهد محافظة الضالع اشتباكات متقطعة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي، فيما قتل 6 مدنيين وأصيب 8 آخرون بينهم نساء وأطفال في آخر إحصائية لضحايا الصاروخ الحوثي الذي استهدف قرية سكنية في بلدة قدش شمال محافظة لحج الليلة الماضية.

وأفادت مصادر طبية أن جريحين توفيا عقب وصولهما إلى أحد المستشفيات في المحافظة، فيما نقل آخرون إلى مستشفيات عدن لتلقي العلاج وجروحهم متفاوتة، مبينة أن الصواريخ الحوثية تسببت في أضرار مادية بعدد من المنازل والأراضي الزراعية.