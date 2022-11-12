ذكرت صحيفة «Politico» الأمريكية أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اتهمت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالخيانة بسبب الوضع حول المهاجرين.

وقالت الصحيفة إن باريس جمدت خططها لاستقبال 3500 مهاجر من إيطاليا في إطار الاتفاقية الأوروبية حول إعادة التوزيع، ودعت الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها بعد أن رفضت روما السماح برسو سفينة المنظمة غير الحكومية «Ocean Viking» التي كانت تحمل على متنها مهاجرين، مبينة أن ميلوني التي وعدت بحماية المصالح الوطنية في أوروبا، تقع حالياً في الوضع الذي يهدد بإلحاق ضرر بإيطاليا وتركها معزولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلوني عبرت عن دهشتها من رد الفعل العدواني للحكومة الفرنسية، لافتة إلى أن إيطاليا كانت قد استقبلت 90 ألف مهاجر في العام الحالي.

يذكر أن سفينة «Ocean Viking» التي تملكها مؤسسة «SOS Méditerranée» والتي تقوم بإنقاذ المهاجرين المحاولين عبور البحر المتوسط لدخول أوروبا، مُنعت الأسبوع الحالي من دخول أحد الموانئ الإيطالية، ما اضطرها لمغادرة سواحل صقلية والاتجاه نحو فرنسا.