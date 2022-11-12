جدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب انتقادات للعملية الانتخابية في بعض الولايات، مشككاً في صحتها، بعد احتفاظ الحزب الديمقراطي بمقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا ليصبح على مسافة مقعد واحد فقط للاحتفاظ بغالبيته في المجلس.وقال ترمب في تغريدة على شبكته للتواصل الاجتماعي، «تروث سوشيل» اليوم (السبت): إن بعض الآلات الانتخابية لم تعمل في أريزونا، ما أدى إلى عملية احتيال وتزوير انتخابي، داعياً إلى إعادة إجراء الانتخاب.وكانت وسائل إعلام محلية أفادت بأن رائد الفضاء السابق مارك كيلي تغلب على خصمه الجمهوري بليك ماسترز في هذه الولاية الواقعة جنوب غربي البلاد، إلا أن ماسترز لم يعترف بهزيمته حتى الآن، وبفوز كيلي يرتفع عدد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى 49. وما زال يتعين شغل مقعدين، واحد في نيفادا حيث يستمر فرز الأصوات والآخر في جورجيا حيث ستجرى دورة ثانية في الـ6 من ديسمبر.وفي حال حصل كل من الحزبين على 50 مقعداً، أي بقي الوضع على حاله، سيحتفظ الديمقراطيون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ بفضل الصوت المرجح لنائبة الرئيس كامالا هاريس.يذكر أنه بعد أيام على اقتراع (الثلاثاء)، لم يعرف بعد أي من الحزبين سيسيطر على الكونغرس. فيما بدا الجمهوريون في طريقهم للفوز بأغلبية في مجلس النواب لكنهم ما زالوا يحتاجون إلى 7 مقاعد.