سلم لبنان عبدالله ياسر السبعاوي (حفيد شقيق الرئيس العراقي السابق صدام حسين) إلى الحكومة العراقية بعدما أوقفته السلطات الأمنية في يونيو الماضي على خلفية وجود اعترافات ضده بتورطه في مجزرة «سبايكر» التي ارتكبت في تكريت عام 2014.وقال الإنتربول العراقي في بيان أمس (الجمعة): «بعد جهد استثنائي وتعقب استخباري تم استرداد المدعو (ع. ي.س) المتهم بجريمة سبايكر، والمطلوب وفقاً لأحكام المادة 4 إرهاب، من الجمهورية اللبنانية». وأضاف: إن هذا الاسترداد أتى بتعاون وثيق من قبل وزارة الخارجية العراقية وسفارة العراق في لبنان وجهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع الإنتربول اللبناني.وتبين خلال متابعة مجريات القضية أن رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي زار بيروت منذ أيام للمشاركة بمؤتمر قضائي، والتقى على هامشه عدداً من المحسوبين على رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ميشال عون لترتيب عملية التسليم.