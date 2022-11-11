ضبطت القوات البحرية اليمنية بمحافظة سقطرى اليوم (الجمعة) سفينة إيرانية تحمل مواد مخدرة، بعد تنسيق مشترك بين أمن محافظة المهرة والبحرية الأمريكية.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن «إدارة البحث تسلمت 3 بحارة يمنيين، أنقذتهم البحرية الأمريكية بعد تعرض قاربهم للاحتراق في عرض البحر، وبعد التحقيق معهم وأخذ أقوالهم أدلوا بمعلومات عن تواجد سفينة إيرانية تحمل مواد مخدرة».

وأوضح أن الأجهزة الأمنية أبلغت القوات البحرية بجزيرة سقطرى بمعلومات عن السفينة وتم ضبطها والتحفظ عليها في ميناء حديبو لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.