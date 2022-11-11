قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف اليوم (الجمعة) إن الولايات المتحدة يمكن أن تنهي الصراع في أوكرانيا بإشارة واحدة.

وأضاف أنتونوف في تصريحات صحفية وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية: «يبدو لنا أنه إذا أراد الأمريكيون حقا إنهاء الصراع على الأراضي الأوكرانية، فيمكنهم فعل ذلك بإشارة واحدة، وأن كييف لن تخالف تعليمات واشنطن».

ولفت سفير روسيا لدى واشنطن إلى أنه تم تبليغ الولايات المتحدة مرارا وتكرارا من أن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا كان خطأ، مشيرا إلى أن وقوع تلك الأسلحة في أيدي الإرهابيين والمجرمين له خطورة كبيرة، وأن الوقت سوف يحين لاستدعاء أمريكا لمحاسبتها بشأن انتشار أنظمة مضادة للطائرات محمولة في أوروبا، حيث تكون هذه الأسلحة قادمة من أوكرانيا.

وقال أنتونوف: «إن التدخل الأمريكي في الصراع الأوكراني لا يلبي المصالح الوطنية لواشنطن ويؤدي إلى طريق مسدود في العلاقات الروسية الأمريكية»، موضحا أن «المزيد من التدخل الأمريكي في الصراع على الأراضي الأوكرانية، بإرسال الأسلحة والمدربين، ليس في المصالح الوطنية الأمريكية».

على صعيد ثانٍ، قال جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني اليوم إن وحدات عسكرية أوكرانية تدخل مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، مطالبا أي قوات روسية ما زالت هناك بالاستسلام.

وأكد الجهاز في بيان باللغة الروسية أن مدينة خيرسون تعود للسيطرة الأوكرانية بعد أن ظلت محتلة منذ مارس الماضي.