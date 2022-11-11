أدان البرلمان العربي، اليوم (الجمعة)، الهجوم الإرهابي الذي شنته جماعة الحوثي الإرهابية من خلال الطيران المُسير على ميناء قنا التجاري بمحافظة شبوة بجمهورية اليمن.

واستنكر البرلمان العربي في بيان له تعنت جماعة الحوثي الإرهابية واستمرارها في التصعيد وتقويض فرص تسوية الأزمة وعرقلة تمديد الهدنة، مؤكدًا دعمه لجميع الجهود الأممية والدولية الرامية لتمديد الهدنة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، وصولا لوقف دائم لإطلاق النار وإفساح المجال أمام جهود التسوية السياسية ورفع معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار.

وحذر البرلمان من تداعيات الهجمات الحوثية على تدهور الوضع الإنساني والحالة الاقتصادية لليمنيين، مجددًا تأكيد دعمه الكامل لوحدة اليمن وسيادته على أراضيه، وتضامنه الكامل مع اليمن في حربه ضد مليشيا الحوثي الإرهابية وما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره.