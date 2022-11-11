نجح المصريون في تلقين «إخوان الشيطان» درساً جديداً، موجهين للجماعة الإرهابية صفعة مدوية، فقد اصطدم تحريضها على نشر الفوضى وبث الشائعات والأكاذيب بوعي الشارع المصري الذي يرفض أن يلدغ من جحر مرتين، بعد أن كشف خداعهم وألاعيبهم وأجنداتهم المشبوهة وعمالتهم للخارج على حساب الوطن.وكشفت شوارع وميادين القاهرة وغيرها من المحافظات المصرية، اليوم (الجمعة)، وهو الموعد الذي حددته الجماعة الإرهابية للنزول، أن ادعاءات «الإخوان» ليس لها أي وجود إلا في خيالاتهم المريضة، وفضح الواقع على الأرض كذب التنظيم الإرهابي الذي حاول عبر منصاته الإعلامية الترويج لوجود مظاهرات في مصر.وعلى الرغم من عمليات التجييش ونشر الشائعات التي قادتها عناصر الجماعة، فإن يقظة ووعي المصريين فضحت خداعهم، وكشف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تلك الأباطيل من خلال نشر صور من الميادين والشوارع المصرية، التي أظهرت سريان حركة المرور الطبيعية، مع خلوها من أية مظاهر غير اعتيادية.وفي هذا السياق، غرد نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور زياد بهاء الدين عبر حسابه على «فيسبوك» قائلاً: «صباح الخير والهدوء والأمان في كل مدن ومحافظات وقرى مصر». ونشر مصريون على حساباتهم العديد من الفيديوهات والصور لميادين هادئة وحركة طبيعية للمواطنين والسيارات وحركة البيع والشراء في الأسواق.وغرد الإعلامي مصطفى بكري بقوله: بعد فشل المتآمرين، يطلبون حالياً من خلاياهم النائمة التأجيل، مساكين يستحقون الشفقة، يظنون أن معاناة الشعب المصري ستدفعه إلى تخريب بلاده والاستجابة لمطامعهم في العودة لحكم مصر مجدداً، خسئتم».وأضاف: «صباح النصر وتحيا مصر، تحيا بجيشها العظيم وشرطتها الباسلة وقضائها العادل وقائدها الوطني الجسور، تحيا مصر رغم كيد الحاقدين وتآمر المتآمرين، تحيا مصر بأهلها الطيبين، الوطنيين رغم أنف الكارهين». وأكد بكري أن الخونة أعدوا فيديوهات مفبركة عن المظاهرات الحاشدة؛ لإذاعتها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، العبوا غيرها.. شعب مصر العظيم سيرد عليكم بطريقته، راية الوطن ستظل عالية رغم أنف المتآمرين وأسيادهم». وشدد على أن شعب مصر العظيم لن يكرر سيناريو الفوضى الذي عاشه بعد أحداث 25 يناير وقاد الإخوان للسلطة، حتى كادت البلاد أن تدخل الحرب الأهلية، لولا وقفة الجيش المصري العظيم بقيادة البطل عبدالفتاح السيسي وانحيازه لثورة الشعب في 30 يونيو».من جهته، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر بشأن توقف جميع وسائل النقل العام عن العمل اليوم (الجمعة). وأوضح في بيان أنه قام بالتواصل مع وزارة النقل، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف جميع وسائل النقل العام عن العمل.وذكرت وسائل إعلام مصرية أن تطبيق «خرائط Google» فضح شائعات الجماعة الإرهابية، وأكاذيبها حول وجود مظاهرات وتجمعات في شوارع القاهرة الكبرى.وكشف التطبيق أن حركة المرور تسير بشكل طبيعي.