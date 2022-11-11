فضح المصريون كذب جماعة «الإخوان» التي سعت إلى محاولة تأجيج الشارع بنشر فيديوهات قديمة لمظاهرات ادعى فيها التنظيم الإرهابي أنها تلبية لما أطلقوا عليه يوم 11/ 11.



وكعادتها في الكذب والفبركة، نشرت منصات إعلامية «إخوانية» تلك الفيديوهات مدعية أنها لمظاهرات من قبل مواطنين مصريين على كورنيش الإسكندرية، إلا أنه تبين أن الفيديوهات التي نشرت على مواقع التواصل قديمة ما يؤكد بؤس الجماعة الإرهابية وعدم استجابة الشارع المصري لدعواتها البائسة في نشر الفوضى، فلجأت إلى إعادة نشر تلك الفيديوهات.

واللافت في الفيديوهات التي أعاد الإرهابيون نشرها أنها تعود لمصريين يرتدون ملابس صيفية خفيفة على كورنيش الإسكندرية في ظل الطقس البارد في مصر في الوقت الراهن خصوصاً في المدينة الساحلية خلال الليل.

ولاحظ العديد من المواطنين وجود أشخاص يرتدون ملابس خفيفة، معلقين في سخرية بقولهم: «نص كم في السقعة»، «اعتقد الجو برد بالإسكندرية ليلاً».

ودحض مصدر مصري مسؤول أكاذيب الجماعة الإرهابية، مؤكداً أنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الفيديوهات قديمة.