في محاولة لإجلاء الغموض حول مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة العشرين المقرر انعقادها في إندونيسيا منتصف شهر نوفمبر الجاري، أعلن الكرملين، اليوم (الجمعة)، أن بوتين لن يوجه كلمة عبر الفيديو خلال قمة الـ20.ويأتي هذا الإعلان غداة إطلاق السفارة الروسية في إندونيسيا إشارات حول مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين في القمة المرتقبة عبر تقنية الفيديو. لكن السفارة قالت إن روسيا ستحضر أعمال القمة بوفد يرأسه وزير الخارجية سيرجي لافروف.وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه لا خطط لدى بوتين لتوجيه كلمة عبر الفيديو في القمة. وعزا بيسكوف قرار عدم الذهاب إلى بالي لحضور القمة بجدول أعمال بوتين والحاجة إلى تواجده في روسيا.ومنذ فترة، يلف الغموض مسألة حضور الرئيس الروسي قمة الـ20 التي تحتضنها إندونيسيا في 15 و16 نوفمبر الجاري، وسط توتر روسي غربي، على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ قرابة 9 أشهر.