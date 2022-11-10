حصل زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، اليوم (الخميس)، على توصية 64 عضوا في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بتكليفه لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، ومن المقرر أن يعلن الرئيس الإسرائيلي، يوم الأحد المقبل، عن منح كتاب التكليف لنتنياهو (رئيس الوزراء السابق) الذي شرع بالمفاوضات مع شركائه في مسعى للإسراع بتنصيب حكومته السادسة.

بالمقابل، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس جميع الفلسطينيين إلى الاستعداد لإفشال مخططات ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل، بعد فوز اليمين الإسرائيلي في انتخابات الكنيست.

وقال عباس في كلمة بثها التلفزيون الرسمي اليوم مخاطباً الفلسطينيين الذين احتشدوا وسط قطاع غزة لإحياء الذكرى الـ18 لرحيل الرئيس السابق ياسر عرفات، «علينا أن نكون جاهزين للمرحلة المقبلة».