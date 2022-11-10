فيما تؤكد وزارة الدفاع الروسية اكتمال سحب جميع قواتها من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو في مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، أعلن الجيش الأوكراني اليوم (الخميس) استعادة عشرات البلدات في الإقليم.

وقال قائد الجيش، فاليري زالوجني، إن قواته استعادت 12 بلدة في منطقة خيرسون، منذ أمس (الأربعاء)، موضحاً أن وحدات من قوات الدفاع تقدمت سبعة كيلومترات وسيطرت على ستّ بلدات في اتجاه بيتروبافليفكا-نوفورايسك، مشيراً إلى أن الجيش استعاد بلدات باتجاه بيرفومايسكي-خيرسون وبإجمالي ما يزيد على 260 كيلومترا مربعاً.

وكان ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني اتهم روسيا بالسعي لتحويل خيرسون إلى مدينة للموت، مؤكداً أن القوات الروسية زرعت الألغام في كل مكان بدءا من الشقق السكنية وحتى الصرف الصحي.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أعلن أمس أن قوات بلاده ستنسحب من الضفة الغربية لدينبرو، فيما أكدت وزارة الدفاع اليوم أن قواتها انسحبت بالفعل.