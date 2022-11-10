كشفت النائبة عن «تكتل التغيير» بولا يعقوبيان اليوم (الخميس) اختراق رصاصة لطائرة تابعة لطيران ميدل ايست التي كانت تقلها وعددا من المسافرين بعد هبوطها في مطار الحرير الدولي ظهر اليوم.

ونشرت يعقوبيان على حسابها في تويتر صوراً تظهر أن رصاصة اخترقت طائرة ميدل ايست وكتبت: بدل صباح الخير صار لازم نقول لبعض الحمدالله على السلامة، السلاح المتفلت والرصاص الطايش لازم يوضع لهم حد، موضحة الطائرة التي تعرضت للهجوم كانت قادمة من الأردن.

وأشارت إلى أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر الرصاصة وتفاصيل الحادثة، ولم تصدر أي جهة حتى اللحظة توضيحاً عن الحادثة بما فيها الشركة المالكة للطائرة.