فرضت الأجهزة الأمنية المصرية اليوم (الخميس) إجراءات مشددة في عدد من الميادين والشوارع بعدد من المحافظات المهمة للتصدي لأي تحركات إرهابية إخوانية دعت الجماعة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنابرها الإعلامية غداً (الجمعة) بالتزامن مع مؤتمر المناخ الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 نوفمبر حتى 18 من الشهر ذاته، بحضور رؤساء دول العالم.

وأمرت الجهات المسؤولة بالمحافظات بإغلاق المقاهي لمنع التجمعات، ولوحظ وجود تشديدات أمنية بعدد من المنشآت الحكومية المهمة خصوصاً البنوك والكهرباء والمياه ومرافق عامة أخرى أبرزها مترو الأنفاق والسكة الحديد لمواجهة أي أعمال شغب أو تخريب، وتفقد مدير أمن المحافظات كافة الخدمات والأكمنة الأمنية بمختلف القطاعات، للتأكد من التواجد والانتشار الأمني.

وتضمنت الخطة الأمنية التي وضعتها الأجهزة الأمنية المصرية، تأمين الميادين الكبرى بالمحافظات، مثل ميدان التحرير وعبد المنعم رياض وهشام بركات «رابعة العدوية سابقاً» وألف مسكن بالقاهرة، وميدان مصطفى محمود وسفنكس بالجيزة، فضلاً عن ميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية والأربعين بالسويس، وفي محيط عدد من المساجد المصرية الكبرى، وتشمل الخطة الأمنية تعزيز الخدمات الأمنية في المناطق الحيوية، وتشديد الإجراءات التأمينية في محيط مديريات الأمن وأقسام الشرطة والسفارات، وإلغاء الإجازات والراحات للضباط والأفراد، وقيام خبراء المفرقعات بتمشيط المناطق والمنشآت المهمة، ونشر وحدات التدخل السريع على المحاور الرئيسية المهمة وعلى الطرق السريعة، للتدخل فور وقوع طارئ، وكذا تشديد الإجراءات الأمنية على المنافذ الحدودية والمطارات والسجون.

ووضعت مديريتا أمن القاهرة والجيزة خطة أمنية لمواجهة مظاهرات غداً، لتأمين الشوارع والميادين ومنشآت الدولة، وتفتيش الشقق المفروشة والفنادق، وفحص كل المقيمين بها، وسرعة ضبط من لا يحملون بطاقات شخصية والمسجلين في قضايا جنائية أو سياسية، وانتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة في الشوارع والميادين الرئيسية، وهو نفس الأمر تكرر في باقي المحافظات المصرية.