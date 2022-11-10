عقدت اليوم (الخميس) جلسة جديدة لمجلس النواب من مسلسل انتخاب الرئيس دون أن تحمل أي تطور، بل كانت نسخة من الجلسات السابقة، حيث حضر في دورتها الأولى 108 ثم فُقد نصابها القانوني وهو 86 نائبا في الدورة الثانية، أما في المضمون فقد برز تطور في أسماء مرشحين جدد، وتراجع طفيف لعدد الأوراق البيضاء وبقيت أسهم المرشح الأبرز لدى المعارضة ميشال معوض على حالها.

وتوزعت الأصوات بين ٤٤ لميشال معوض، ٤٧ للورقة البيضاء، ٦ عصام خليفة، صوت واحد زيادة بارود، ٩ أصوات ملغية، صوت واحد من أجل لبنان.

وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً لجلسة سادسة في ١٧ نوفمبر الجاري، وهذا الموعد ينقض تصريحه السابق الذي يقول فيه إنه سيبقي على جلسات مجلس النواب مفتوحة لحين انتخاب رئيس.

وفي خلاصة الجلسة الخامسة، لا بد من الإشارة إلى أن الأسماء الحقيقية التي يجري التفاوض عليها خلف الكواليس لن تكشف في الجلسات التي ستتوالى حتى يصار إلى توافق جدي، داخلي وإقليمي ودولي.