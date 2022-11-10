انتخب الأمريكيون في ولاية بنسيلفانيا النائب الديمقراطي أنتوني ديلوكا رغم وفاته، إذ حصل على أكثر من 85% من الأصوات مقابل 14% لمنافسه المعارض كيونيا ليفينجستون. ووفقاً لصحيفة «ديلي بيست» الأمريكية فإن ديلوكا توفي في 9 أكتوبر الماضي إلا أن الوقت كان متأخراً لإجراء تغييرات على بطاقة الاقتراع في بنسيلفانيا.

وظل وديلوكا ممثلاً عن ولاية بنسيلفانيا لمدة 39 عاماً، وهو النائب الأطول على الإطلاق في الكونغرس الأمريكي، إذ رحل عن عمر يناهز 85 عاماً بسبب سرطان الغدد الليمفاوية.

وقالت لجنة حملة الديمقراطيين في مجلس النواب عن ولاية بنسيلفانيا: «بينما نشعر بالحزن الشديد لفقدان النائب توني ديلوكا، نحن فخورون برؤية الناخبين يواصلون إظهار ثقتهم به والتزامهم بالقيم الديمقراطية من خلال إعادة انتخابه»، مؤكدة في تغريدات على حسابها في «تويتر»: «ستتبع انتخابات خاصة قريباً».