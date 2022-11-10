أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن حزبه لن يقبل بزعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية تحت أي ظرف، مؤكداً أن «القوات اللبنانية ليست مع وصول عسكري للرئاسة».

وفي حوار مع موقع «أساس ميديا»، قال سمير جعجع: «نحن بحاجة إلى رئيس قادر على إنقاذ الوضع وذي مواصفات معيّنة يأتي في طليعتها أن يكون رئيساً للجمهورية لا رئيساً عند الجمهورية الأخرى، أي الدويلة، وأن يكون رئيساً إصلاحياً بامتياز يخوض عملية الإنقاذ ويقدر على التعاطي مع صندوق النقد الدولي والشروط التي وضعها بدءاً من وقف التهريب وصولاً إلى خفض عدد الموظفين في الدولة».

كما أكد جعجع رفضه ما يطرح من معادلة «سليمان فرنجية مقابل نواف سلام»، معتبراً أن مصدر هذا الطرح هم «جهابذة الممانعة الذين يحاولون تمريرها، لكنهم لن ينجحوا».

وأضاف: «لن نقبل بسليمان فرنجية رئيساً للجمهورية تحت أي ظرف..الأمر ليس شخصياً، فهو ابن ضيعة قريبة منا، ونحن متجاورون وأبناء منطقة واحدة، لكنه في السياسة يتموضع في المقلب الآخر ويصرح بذلك بشكل واضح.. خطه غير خطنا، ولن ننتقل من كوكب إلى كوكب آخر».

وحول رئيس «التيار الوطني الحر» في لبنان، علق جعجع قائلاً: «نقاط الاختلاف بيننا وبين جبران باسيل كبيرة جداً جداً، والهوة الموجودة بيننا تحتاج إلى الكثير كي يتم ردمها.. نختلف على كل شيء..على النظرة إلى لبنان وطريقة ممارسة التحالفات، وعلى الاستراتيجيات».

وأردف: «من الآخِر أطمئن، فالعودة إلى اتفاق كاتفاق معراب المتعلق بالانتخابات الرئاسية هي احتمال غير موجود على الإطلاق؛ لأن البعض لا يرون في الدنيا إلا أنفسهم، وهذا سبب خرابهم وخراب كل شيء..هذا الطرح غير وارد، فهناك الكثير من نقاط الاختلاف والخلاف بيننا وبين التيار الوطني الحر».

وأشار سمير جعجع إلى أن الأنباء عن ترشيحه لقائد الجيش جوزف عون لرئاسة الجمهورية «غير دقيقة»، إذ أوضح قائلاً: «سئلت: إن حصل إجماع على العماد جوزف عون فماذا تقول؟ تحدّثت في مطالعة طويلة عريضة وانتهيت إلى القول: إن حصل إجماع على جوزف عون أوافق، فكتبوا أنّ القوات ترشّح جوزف عون، وهذا غير صحيح، إذ لدينا مرشّح اسمه ميشال معوّض، وغداً إن اتفقت المعارضة السيادية على ميشال معوّض أو غير ميشال معوّض فلن يكون لدينا مانع لأنّ هذه أولويّاتنا وإن أقفلت كلّ الأبواب وأتى العالم كلّه وقرّروا السير بجوزف عون فلن يكون لدينا فيتو عليه، لكن أن نقول إنّ القوات ترشّح جوزف عون فهذا الأمر غير دقيق».

وتابع: «صراحة نحن لسنا مع قدوم عسكري إلى الرئاسة.. العماد جوزف عون قاد الجيش في مرحلة صعبة، وحقق نجاحاً كبيراً في الحفاظ على الجيش الذي بات المؤسسة الوحيدة التي ما زالت تقف على قدميها..أما رئاسة الجمهورية فأمر آخر، وهي من اختصاص السياسيين، ونحن نتكلم عن مواصفات تتعلق بالسياسيين».

واستطرد: «ميشال معوّض حصل حتى الآن على 44 صوتاً، فهل هناك مرشّح معارضة آخر حصل على 45 صوتاً ولم نؤيده؟ وبالتالي هذا هو الخيار الوحيد الذي أمامنا في الوقت الحاضر إلى حين ظهور خيار آخر قادر على حصد أصوات أكثر».