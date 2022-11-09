في تطور لافت، هدد الجيش الإسرائيلي، اليوم(الأربعاء)، بأن قواته مستعدة وقادرة على التحرك ضد إيران. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في تصريحات صحفية: إن إسرائيل لديها القدرة على التصرف في إيران، مؤكدا أن قوات الجيش لديها الجاهزية وقدرات التطوير والخطط طويلة المدى.

وأضاف أن المرة الأخيرة التي كان فيها الجيش الإسرائيلي على مستوى عالٍ من الاستعداد للهجوم على إيران، كنت رئيس أركان الجيش، وتقرر بعد ذلك عدم القيام بذلك، من قبل رئيس الوزراء نفسه الذي من المتوقع أن يتولى المنصب، في إشارة إلى بنيامين نتنياهو. ولفت جانتس إلى إن إيران تعززت بسبب علاقاتها مع روسيا والصراع بين الدول العظمى، مضيفًا: سيكون لهذا تأثير كبير على المنطقة كلها.

وشدد المسؤول العسكري أن بلاده لديها جيش ممتاز ونظام أمني مع قدرات عملياتية مذهلة، عندما نتصل مع الجيش ووزارة الأمن-توجد استجابه- رأينا هذا بفترة كورونا، رأينا هذا باستيعات الهجرة. يجب علينا الحفاظ على هذا.