أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الأربعاء) الموافقة على سحب قواتها من مدينة خيرسون، جنوب أوكرانيا.

وقدم قائد القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية سيرجي سوروفيكين تقريراً لوزير الدفاع سيرجي شويجو، قال فيه إن «قرار الدفاع عن الضفة اليسرى لنهر دنيبر ليس سهلاً، وفي نفس الوقت سننقذ حياة جيشنا، والقدرة القتالية للقوات».



من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية اليوم أن نائب حاكم خيرسون الذي نصبته روسيا، كيريل ستريموسوف، قُتل.

ونقلت تلك الوسائل عن المكتب الصحفي لحاكم المنطقة قوله إنه توفي في حادث سيارة.

وعين ستريموسوف، البالغ 45 عاما، في منصبه بعد شهرين من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير.

وكان من أبرز مؤيدي الاحتلال الروسي، وعرف بتصريحاته العدوانية على مواقع التواصل الاجتماعي.