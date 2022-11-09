أصبحت الأمريكية الصومالية الأصل زينب محمد، أصغر امرأة وواحدة من أوائل النساء المنتخبات لعضوية مجلس الشيوخ في ولاية مينيسوتا، بحسب نتائج أولية للانتخابات النصفية للكونغرس. وحصلت صاحبة الـ 25 ربيعا على 86% من الأصوات، لتفوز في منطقة مجلس الشيوخ رقم 63، والتي تضم أجزاء من جنوب مينيابوليس وريتشفيلد.

وباتت عضو الحزب الديمقراطي أول امرأة صومالية تنضم لمجلس الشيوخ في ولاية مينيسوتا.

وفي أول تعليق لها، قالت زينب: يشرفني أن أكون أهلا لأصوات الذين وضعوا ثقتهم بي لأكون سيناتور الولاية القادم. ممتنة للغاية لأصدقائي وعائلتي وموظفي الحملة والمتطوعين الذين جعلوا هذه الليلة التاريخية ممكنة ولإيمانهم الراسخ بي طوال هذه الحملة. وأفادت بأن هناك عملا مهما ينتظرنا لبدء العمل لتحسين حياة سكان مينيسوتا، ولا أطيق الانتظار.

وأضافت: عندما فكرت لأول مرة في الترشح لمنصبي، كان ذلك لأنني أردت أن أجعل حياة الناس أسهل، وليس أصعب، إنه ليس مجرد شعار حملة، إنها عبارة تعني لنا الكثير.

وواجهت زينب الجمهوري شون هولستر، إلا أن الدائرة 63 سارت على نهجها القديم، إذ لطالما ما تنتخب المرشحين الديمقراطيين.