انتزع السيناتور الجمهوري عن ولاية أيوا الأمريكية، تشاك غراسلي، مقعد الولاية للمرة الثامنة إذ يشغل المقعد منذ العام 1981، ووفقاً لقناتي «إن بي سي» و«سي بي إس» فإن غراسلي خاض منافسة هي الأكثر حدة له منذ 42 عاماً في مواجهة مع الديمقراطي والعسكري السابق مايكل فرانكن.

ويبلغ غراسلي من العمر 89 عاماً لكنه في نهاية دورته الحالية سيكون قد بلغ 95 عاماً.

وتركزت حملة السيناتور على التضخم. وقدّم له دونالد ترمب دعماً وإن اختلف معه بشأن عدد كبير من القضايا، إذ أكد غراسلي في تجمع انتخابي بحضور ترمب العام الماضي إنه لن يكون ذكياً إذا لم يقبل الدعم من شخص لديه تأييد 91% من الناخبين الجمهوريين في ولاية أيوا.

وشغل غراسلي منصب الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ من 2019 إلى 2021، وكان بذلك الشخصية الثالثة في ترتيب الخلافة في حال عجز الرئيس، بعد نائب الرئيس والرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب.

يذكر أن غراسلي متزوج منذ 68 عاماً وله 5 أولاد.