توفي 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون في انهيار عقارين، اليوم (الأربعاء)، بمحافظتي الإسكندرية والجيزة، ووفقاً لمصادر أمنية فإن العقارين تسببا في تهشم عدد من السيارات التي كانت موجودة بالقرب منهما.

وأفادت الأجهزة المسؤولة بالمحافظة أن عقاراً مكوناً من 5 طوابق بعزبة الصعايدة بمحافظة الجيزة انهار متسبباً في وفاة مسن وزوجته وسيدة أخرى، وإصابة 5 أشخاص، بينهم شخصان تصادف تواجدهما بالشارع أسفل العقار لحظة انهياره، مؤكدة أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنها قامت بإخلاء 3 عقارات مجاورة للعقار المنهار، خوفاً على حياة السكان، لحين تشكيل هيئة هندسية لمتابعة العقارات، فيما فرضت القوات سياجاً أمنياً بمحيط العقار لصعوبة رفع الركام، ولعدم استطاعة دخول المعدات الثقيلة لضيق الشوارع، بينما استمع رجال الشرطة بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان والمصابين، وقطعت الخدمات عن المنطقة خصوصاً الكهرباء والغاز للحفاظ على سلامة المواطنين.

وكانت جهات التحقيق المعنية في محافظة الإسكندرية قد بدأت التحقيق في واقعة انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الدخيلة غربي المحافظة، الذي أسفر عن وفاة شخص في العقد الثالث من عمره، كان متواجداً بمفرده، وتهشم عدد من السيارات التي كانت موجودة أسفل العقار، وطالبت جهات التحقيق بملف العقار واستدعت مالكه.

وبينت التحقيقات أن سكان العقار غادروه قبل انهياره بدقائق معدودة باستثناء شخص واحد تم استخراج جثمانه فيما بعد، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية للمباشرة.

وأمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عدلي جاد بفتح تحقيق عاجل في واقعتي انهيار العقارين السكنيين، وعرض نتائج التحقيقات عليه فور الانتهاء منها.