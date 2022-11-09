تواصل مليشيا الحوثي تصعيدها العسكري ورفضها لكل الجهود الرامية لتمديد الهدنة وصولاً إلى سلام دائم وشامل، إذ قصفت اليوم (الأربعاء) طائرة مسيرة حوثية إيرانية الصنع ميناء قنا النفطي بمديرية رضوم بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.

وأعلنت شركة النفط اليمنية بمحافظة شبوة أن طيرانا مسيرا تابعا لمليشيا الحوثي استهدف ميناء قنا النفطي أثناء قيام باخرة بإفراغ حمولتها في الميناء، مؤكدةً في بيان أن الهجوم لم يوقع أي خسائر بشرية أو مادية، وتم التعامل مع المسيرة المهاجمة وإسقاطها.

فيما تؤكد مصادر في شركة النفط أن الباخرة أوقفت إفراغ حمولتها وغادرت الميناء عقب الهجوم، مبينة أن مثل هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية ويجب على المجتمع الدولي التحرك لوضع حد للإجرام الحوثي.

وكانت مليشيا الحوثي قد استهدفت ميناءي الضبة بمحافظة حضرموت والنشيمة بمحافظة شبوة أواخر الشهر الماضي بطائرة مسيرة أثناء محاولة باخرة الرسو ونقل النفط الخام.

وجاء الهجوم بعد 24 ساعة من استهداف مخازن للجيش الوطني في محافظة مأرب ومخيمات للنزوح، ووفقاً للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النزوح، فإن حصيلة القتلى والجرحى ارتفعت إلى 4 قتلى من النازحين، بينهم طفلتان و23 جريحاً، 5 منهم حالتهم خطيرة.

وأفادت الوحدة أن 13 منزلا للأسر النازحة تضررت جراء الاستهداف، واحترقت 3 خيام، وتدمر 53 خزانا للمياه جراء تطاير شظايا الصواريخ في محيط وسكن الأسر النازحة.