شهدت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس ظواهر تعد من السوابق في المشهد السياسي الأمريكي، إذ اختارت ولاية ماساشوستس المرشحة الديمقراطية مورا هيلي التي تجاهر بمثليتها الجنسية حاكمة للولاية، في سابقة أولى من نوعها.

وانتخبت الجمهورية سارة هاكابي ساندرز المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترمب حاكمة لولاية أركنسو، بحسب وسائل إعلام أمريكية، لتصبح أول امرأة تنتخب حاكماً للولاية.

وسارة ابنة حاكم أركانسو السابق مايك هاكابي، وفوزها يضعها أول ابنة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تشغل منصب حاكم الولاية نفسها التي قادها والدها من قبل.

ومن الظواهر أيضاً، الشاب ماكسويل فروست 25 عاماً الذي أصبح أول عضو في الكونغرس ينتمي الى الجيل «زد» مع فوزه بمقعد في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي.

فيما تمكن الجمهوري تشاك غراسلي صاحب الـ 89 عاماً السناتور عن ولاية أيوا منذ العام 1981 من الفوز بمقعد في مجلس الشيوخ لولاية ثامنة، بحسب ما كشفت قناتا «إن بي سي» و«سي بي إس»، وسيكون غراسلي بعمر 95 عاماً عند انتهاء ولايته الجديدة.

وأظهرت توقعات شبكات إعلامية أن حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس أعيد انتخابه لفترة ثانية بعدما تفوق على منافسه الديموقراطي تشارلي كريست. وأعيد انتخاب الجمهوري راند بول للمرة الثالثة إلى مجلس الشيوخ ممثلا لولاية كنتاكي، وهو الذي سبق أن عرقل اعتماد مشروع قانون بشأن تخصيص 40 مليار دولار مساعدة لأوكرانيا، ووقف ضد توسع حلف «الناتو» في الجمهوريات السوفيتية السابقة.

وتحدثت نتائج عن فوز النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين وهي من أشد مؤيدي ترمب مجددا بعضوية مجلس النواب، واشتهرت غرين بطرحها مبادرات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي حادثة لافتة، تعطلت 20% من ماكينات التصويت في مناطق من ولاية أريزونا الأمريكية، ما أعاد إلى الأذهان الحديث عن حصول تزوير في انتخابات عام 2020.