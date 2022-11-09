أعلنت الرئاسة الروسية أنها لا تعقد آمالا كبيرة على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس من حيث تأثيرها على العلاقات الثنائية، مؤكدا أنه لن تساعد بأي حال من الأحوال في تحسين العلاقات الروسية الأمريكية المتدهورة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات، اليوم (الأربعاء): «لا يمكن القول إننا تركنا كل شيء جانبا لنتابع الانتخابات الأمريكية، لدينا الكثير من شواغلنا الخاصة، وهي أكثر أهمية بالنسبة لنا. لكننا بالطبع نحلل بعناية المعلومات الواردة».

واعتبر هذه الانتخابات مهمة، لكن ربما لن أخطئ إذا قلت إنه لا ينبغي المبالغة في أهميتها لمستقبل ​​علاقاتنا الثنائية على المديين القصير والمتوسط، هذه الانتخابات لا يمكنها أن تغير شيئا جوهريا، لطالما العلاقات سيئة وستبقى كذلك. ونفى بيسكوف مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية. ولفت إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن إجراء حوار مع الولايات المتحدة بخصوص تمديد معاهدة «نيو ستارت» للحد من الأسلحة النووية.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت أن الولايات المتحدة وروسيا ستجتمعان قريبا لمناقشة إمكانية استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة «خفض الأسلحة الهجومية الإستراتيجية والحد منها» «نيو ستارت»، والاتفاق الرئيسي لنزع السلاح النووي بين القوتين.