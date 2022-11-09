أُغلق في وقت مبكر من صباح اليوم (الأربعاء) أول مراكز الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي بولايتي إنديانا وكنتاكي. الانتخابات التي تُجرى ستحدد ما إذا كان الجمهوريون سيتمكنون من السيطرة على الكونغرس، الأمر الذي سيمنحهم السلطة لعرقلة الكثير من أجندة الرئيس جو بايدن خلال العامين المقبلين. وسيفضي الاقتراع إلى تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل (435 مقعداً) وثلث مقاعد مجلس الشيوخ، إضافة إلى مجموعة من المناصب المحلية.

وأظهر استطلاع للرأي، أن التضخم والإجهاض كانا من أهم القضايا التي يهتم بها الناخب الأمريكي، إذ أظهر أن 3 من أصل 10 يعتبرون تلك القضايا هي شاغلهم الأكبر.