في خطوة لفرض مزيد من العقوبات على إيران، يناقش مجلس مندوبي الاتحاد الأوروبي غداً (الأربعاء) مقترحات لفرض عقوبات جديدة على إيران جراء قمعها للمتظاهرين.

وأفادت مصادر إعلامية أن مجلس المندوبين الأوروبي سيرفعون قرارهم إلى مجلس وزراء الخارجية لتمريره (الإثنين) القادم، متوقعة أن تشمل العقوبات قيادات إيرانية كبيرة بالإضافة إلى إدراج الحرس الثوري في القائمة السوداء.

وندد الاتحاد الأوروبي بحملة القمع التي وصفها بالممنهجة ضد المحتجين في إيران وتعهد بفرض عقوبات على المسؤولين عنها، فيما أعلنت الحكومة الألمانية أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ قرارا بشأن إدراج الحرس الثوري الإيراني في حزمة عقوباته الجديدة ضد طهران.

وتتواصل انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام خامنئي إذ اعتصم طلاب جامعات «بهشتي»، و«شريف»، و«كردستان للعلوم الطبية»، و«نوشيراني بابل»، اليوم، مطالبين بالإفراج عن الطلاب المعتقلين في سجون النظام.

وكتب مجلس اتحاد الطلاب في قناته على «تلغرام» أنه خلال اعتصام طلاب كلية الرياضيات بجامعة «بهشتي» أكدوا على ضرورة الإفراج عن بارسا شجاعي، طالب الإحصاء في هذه الكلية الذي تم اعتقاله في 6 نوفمبر، وفي كلية العمارة بجامعة «آزاد نجف آباد» ردد المحتجون شعار «الحرية.. الحرية».

وتجمع مجموعة من المعلمين والمتقاعدين أمام منظمة التخطيط والميزانية في طهران، اليوم للمطالبة بحقوقهم ومزاياهم، فيما انطلق المحتجون في زاهدان ومدن إيرانية أخرى إلى التظاهر بمناسبة «أربعينية» ضحايا مجزرة يوم (الجمعة) 30 سبتمبر في زاهدان.