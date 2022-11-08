اتهمت هيئة النزاهة العراقية ضابطاً كبيراً برتبة لواء بتضخم الأموال والكسب غير المشروع، كاشفة صدور حكم عليه يقضي بالحبس والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.

وأفادت الدائرة القانونية في الهيئة، اليوم (الثلاثاء)، في معرض حديثها عن قرار الحكم في القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بإصدار محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة قرار حكم حضوري بحق ضابط كبير في أحد الأجهزة الأمنية يحمل رتبة لواء، يقضي بحبسه إثر جريمة حصول زيادة في أمواله المصرح بها أثناء وجوده في الخدمة وعجزه عن إثبات مشروعية تلك الزيادة، وبغرامة مالية قدرها 775350959 مليون دينار عراقي.وأوضحت أن القرار تضمن عدم إطلاق سراحه إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، ولفتت إلى أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة وعجز المتهم عن إثبات مشروعية الزيادة في أمواله المصرح بها في استمارة الذمة المالية أثناء فترة عمله بصفة ضابط برتبة لواء، والتي تثبت وجود تضخم في أموال المدان، توصلت إلى القناعة التامّة بمقصريّة المتهم فقرّرت الحكم عليه بالحبس والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.من جهة أخرى، نجحت قوات الأمن الوطني في تحرير فتاة مختطفة في قضاء المحمودية جنوب العاصمة بغداد.