أعلنت مليشيا الحوثي أمس (الإثنين) عن مخطط جديد لإقصاء وطرد الموظفين وإحلالهم بعناصر جديدة موالية للمليشيا، إذ دشنت ما يسمى بـ«مدونة السلوك الوظيفي». ووصف مراقبون يمنيون المدونة بأنها خطوة لفرض الطائفية والولاء الوظيفي لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي قبل اليمن ومصالح الشعب.

وأكد الناشطون في صنعاء أن المدونة هدفها شرعنة معاقبة وتعذيب وإعدام الموظفين الحكوميين بعد تجويعهم وحرمانهم من مرتباتهم، معتبرة هذا الخطوة هدفها إلغاء الدستور اليمني وفرض رؤية وأهداف المليشيا التمديرية.

وكتب أحد الناشطين في تويتر: «يجب رفض هذه المدونة وعدم التوقيع عليها مطلقاً، لأنها تمثل دستوراً جديداً سيتبعه محاكمات وإعدامات وسجون»، مؤكداً أن ما تفرضه المليشيا يفوق ما نفذه تنظيم داعش في العراق وسورية.

وهاجم المتحدث باسم قوات المقاومة الوطنية، عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي العميد صادق دويد زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، مؤكداً أن عبدالملك الحوثي يقدم الدليل بعد الدليل على بشاعته وسوء نيته تجاه اليمن التي يحاول محوها بهويته السلالية، فضلاً عن مشروع إحلال عصبويته محل موظفي الدولة.

وأضاف: «من ملازم العنصرية إلى التعديلات الطائفية القذرة في المناهج، مروراً بدورات تجهيل العقول، وليس انتهاء بمدونة السلوك الوظيفي».

من جهته، وصف الصحفي الموالي للمليشيا في صنعاء عبدالوهاب الشرفي المدونة بـ«الهذيان»، مطالباً بالتصدي لهذا الجنون الحوثي، معرباً عن صدمته مما تمارسه مليشياته، مختتماً بالقول: «ابحثو لنا عن فيزا».

وعلق الناشط صلاح العامري: «تريد وظيفة من شروطه إيمان كلي بولاية الفقيه وحضور الدورات والمسيرات واشتغل بشكل مؤدب دون أي مقابل ومن يخالف يفصل من العمل»، فيما قال أحد الموظفين قلبي يكاد ينفجر من القهر رفضنا نادي الخريجين فتم الرد علينا بمدونة سلوك تؤسس لإنشاء نادي الموظفين.