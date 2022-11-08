في تطور لافت، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو أن موسكو ليس لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع كييف، لكن يتوجب على أوكرانيا أن تظهر حسن النية. وقال رودنكو في تصريح للصحفيين اليوم (الثلاثاء): «أوكرانيا تبنت قانونا يمنعها من إجراء مفاوضات سلمية مع روسيا»، هذا هو خيارهم. لقد أعلنا دائما استعدادنا لمثل هذه المفاوضات التي قطعت ليس بسببنا. وأضاف «لا توجد شروط مسبقة من جانبنا، باستثناء الشرط الرئيسي، أن تظهر أوكرانيا حسن النية».

من جهتها، نفت وزارة الدفاع الروسية مزاعم تعرض لواء مشاة البحرية الـ155 التابع لأسطول المحيط الهادئ لخسائر بشرية ومادية فادحة في أوكرانيا، وأكدت استمرار تقدمه في المنطقة المكلّف بتحريرها.

وأفادت الوزارة بأن قوات اللواء خمسة كيلومترات تقدمت في عمق مناطق القوات الأوكرانية، مؤكدة أن خسائر اللواء لا تذكر. ولفتت إلى أن خسائر العدو في العدد والعتاد بلغت أضعاف خسائر اللواء 155، المستمر في تقدمه ودكّ تحصينات قوات كييف وتجمعات المرتزقة في المنطقة الموكل إليه تحريرها.

وكشفت الدفاع الروسية إحباط 9 محاولات تسلل لمجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية على محور خيرسون خلال يوم، فيما تجاوزت خسائر العدو على أربعة محاور أساسية 300 فرد بين قتيل وجريح. وذكرت في تقريرها اليومي أنه خلال التصدى لمحاولات التسلل المذكورة تم القضاء على أكثر من 50 من الجنود والمسلحين القوميين الأوكرانيين. وأكدت أن قواتها صدت بنجاح الهجمات الأوكرانية على عدة محاور، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني أكثر من 160 فردا بين قتيل وجريح على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، وأكثر من 100 جندي على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك) ونحو 90 جنديا على محور جنوب دونيتسك.