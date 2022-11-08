كشفت صحيفة «الصن» البريطانية، سبب «الخروج المستعجل» لرئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، من قمة المناخ «كوب 27» في شرم الشيخ يوم أمس (الإثنين). وقال الصحفي البريطاني «Harry Cole» المختص في الشؤون السياسية: إن ما حدث من خروج سوناك ومن معه من القاعة لم تكن له أي علاقة بطارئ ما، بحسب تغريدة كتبها في تويتر.وأضاف أن مصدراً في «10 داونينغ ستريت» المقر الرسمي للحكومة البريطانية، أبلغه أن سبب العجلة بالخروج من القاعة كان قراراً تم اتخاذه متأخراً للقاء ممثلين من ألمانيا وجنوب أفريقيا مشاركين بالقمة، وعلم رئيس الوزراء بأنهم بانتظاره كما يبدو.وكان مقطع فيديو أظهر خروج رئيس الحكومة البريطانية بعد أن همس أحد مساعديه بأمر ما بأذنه، ما أثار التساؤلات على مواقع التواصل، الاجتماعي وأوحت باعتقاد بديهي بأن الهامس بأذن سوناك، أبلغه ربما بأمر طارئ وسلبي، فأسرع وخرج على عجل، وهو ما تبين فيما بعد عدم صحة تلك التفسيرات.