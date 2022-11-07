أيد رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان النداء العالمي الذي وجهه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة شرم الشيخ للمناخ حول وقف الحرب الروسية الأوكرانية. وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، موجها كلامه لنظيره المصري: «نحن معك في ما صرحت به، نحن نحتاج إلى سلام وحوار ووقف الحرب».

وكان الرئيس السيسي وجه نداء عالميا في كلمته بافتتاح مؤتمر المناخ «كوب 27»، مستغلا الحضور العالمي الكبير، لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ونوه السيسي إلى أنه بندائه لوقف هذه الحرب وهذا الخراب وهذا الدمار وهذا القتل «مستعد -ليس للبحث عن دور- وإنما لأجل العمل على إنهاء هذه الحرب»، مضيفا: «مستعدون للتحرك إذا كان هذا ممكناً».