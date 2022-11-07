أعلنت ألمانيا رسميا أن حزمة جديدة من العقوبات ستفرض على المسؤولين المتورطين في قمع الثورة المتواصلة في إيران منذ شهرين. وكشف متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم (الاثنين)، أن العمل جار من أجل فرض حزمة من العقوبات الجديدة.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ القرار بشأن فرض عقوبات على الحرس الثوري، لدوره في عمليات قمع المتظاهرين الجارية في البلاد.

وكانت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك أعلنت الأسبوع الماضي أن برلين والاتحاد يدرسان إدراج الحرس الثوري في قوائم الإرهاب.

يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أقروا أواخر شهر أكتوبر الماضي عقوبات ضد عدة مسؤولين إيرانيين، بينهم قائد «شرطة الأخلاق»، لضلوعهم في حملة القمع التي يشنها النظام على الاحتجاجات التي تفجرت في البلاد منذ مقتل الشابة مهسا أميني، بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق.