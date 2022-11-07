طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قادة العالم بالوقوف معاً لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن تداعيات تلك الحرب المشتعلة كان لها تأثير سلبي كبير على جميع دول العالم.وقال السيسي خلال افتتاح قمة المناخ بحضور قادة ورؤساء العالم اليوم (الإثنين): «نحن كدول اقتصادها ليس قوياً عانت من تبعات كورونا وتحملناها، والآن نعاني أيضا من الحرب الروسية الأوكرانية.. أرجوكم أوقفوا هذه الحرب»، وأضاف: «أنا لا أتحدث لأننا نعاني من الأزمة هنا فقط، ولكن العالم كله يعاني منها، وباسمكم واسمي، أنادي أن تتوقف هذه الحرب، هذا نداء من هذا المؤتمر».وتابع السيسي قائلا: «بالمناسبة أنا مستعد ولا أبحث عن دور، ولكن من أجل العمل على إنهاء هذه الحرب، أتصور أن كثيراً من القادة يشاركوني الرأي مستعدين للتحرك إذا كان ممكن الحل، ومستعد للعمل على إنهاء هذه الحرب».