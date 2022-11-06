توعد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك اليوم (الأحد) باستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، مؤكداً أن ذلك هدف لا رجعة عنه.

وأوضح عبد الملك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للحكومة في العاصمة المؤقتة عدن أن الوصول إلى هذا الهدف سيتحقق بكل الأساليب المتاحة والممكنة، مبيناً أن لجوء مليشيا الحوثي إلى استهداف المدنيين واستمرار حصارها على المدن وخصوصاً تعز والتنصل من كل التزاماتها بموجب الهدنة الإنسانية ورفض تجديدها هو الوجه الحقيقي لهذه المليشيا الإجرامية وممارساتها الإرهابية ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014.

ولفت إلى أن حكومته تعمل بالتوازي مع معركتها ضد الانقلاب الحوثي على تحسين الخدمات الأساسية وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة باعتبار ذلك أحد العوامل نحو تسريع استكمال استعادة الدولة.

وثمن مجلس الوزراء اليمني الدور الأخوي الصادق لتحالف دعم الشرعية في دعم الشعب اليمني في معركة العرب المصيرية ضد المشروع الإيراني ووكلائه من مليشيا الحوثي الإرهابية، مشيداً بصمود وبسالة منتسبي القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني في الوقوف ضد مليشيا الحوثي ومشروعها التخريبي والعنصري والتدميري.

وأشار مجلس الوزراء في بيان له إلى أن المعركة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية مصيرية ووجودية ولا مجال أمام الشعب اليمني الا الانتصار فيها، مؤكدا أن الحكومة تضع في أولى أولوياتها دعم هذه المعركة حتى استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.