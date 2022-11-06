وسط دعوات إلى تحرك عاجل لمواجهة أكبر تهديد يواجه البشرية وكوكب الأرض، انطلقت اليوم (الأحد) فعاليات قمة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي «كوب 27» بمدينة شرم الشيخ المصرية، التي ستستمر حتى 18 الشهر الجاري. وسلّم رئيس «كوب 26» المبعوث البريطاني للمناخ ألوك شارما رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ لوزير الخارجية المصري سامح شكري في بداية الفعاليات.

وقال شارما خلال حفلة الافتتاح: «عدم القيام بشيء أمر سيشلنا، لذا فهذا المؤتمر لا بد أن يكون مؤتمر الأعمال الملموسة في مجال التغيرات المناخية»، فيما شدد وزير الخارجية المصري على أن العالم لا يملك ترف الاستمرار في نهج الاستقطاب خلال جهود مكافحة تغير المناخ.

وأضاف شكري: «الوضع المناخي الحالي يدعونا إلى تحرك دولي عاجل لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتعزيز العمل الجماعي متعدد الأطراف»، محذراً من عواقب وخيمة على الأجيال القادمة إن لم يتم التحرك لمواجهة أكبر تهديد يواجه البشرية.

ودعا وزير الخارجية المصري إلى الوفاء بالتعهدات المالية لتمويل مواجهة تغيرات المناخ والعمل بجد وإخلاص على حلول توافقية ومقبولة تكفل تحقيق التقدم، مؤكداً ضرورة أن تكون المفاوضات والمشاورات خلال الأسبوعين القادمين منتجة وميسرة.

وشدد شكري على أهمية الانتقال من المفاوضات والتعهدات إلى التنفيذ، مضيفاً: «ليس هناك مجال لأن نهدر مستقبل الأجيال القادمة مع التهديدات المناخية»، واصفا مواجهة التهديدات بأنها مسؤولية في الأعناق.

وأشار إلى أن بلاده ستعمل على توفير أفضل الظروف لإنجاح هذا الحدث المهم، لافتا إلى أن القمة ستبدأ غدا (الإثنين) على مستوى القادة والزعماء.

واعتمدت الجلسة جدول أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ الذي تضمن العديد من البنود الخاصة بموضوعات التكيُّف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته السلبية وسُبل توفير تمويل المناخ، ومعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.