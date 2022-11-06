أعلنت السلطات الصومالية اليوم (الأحد)، مقتل 21 من قيادات وعناصر حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة في عملية أمنية جنوبي البلاد، ووفقاً لوزارة الإعلام والثقافة الصومالية، فإن الجيش قتل 200 من عناصر الحركة خلال الـ 4 أيّام الماضية. وقالت الوزارة في بيان: «الأجهزة المختصة نفذت عملية أمنية، بعد تلقيها معلومات حول عناصر من حركة الشباب كانت تستعد لشن هجمات ضد مواقع حكومية في بلدة جلكا ساليمو بإقليم شبيلى السفلى جنوب البلاد، موضحة أن العملية الأمنية أسفرت عن مقتل 21 من عناصر الحركة وإصابة 10 آخرين، بينما تم تدمير أحد المعاقل التابعة للحركة.

وكانت وزارة الدفاع الصومالية قد أعلنت الجمعة مقتل 100 عنصر من حركة الشباب الإرهابية في هجوم بري وجوي نفذه الجيش وسط البلاد، إذ أوضح المتحدث باسم الوزارة عبدالله علي عانود أن وحدات من القوات الخاصة «دناب» في الجيش بالتعاون مع الحلفاء الدوليين والسكان المحليين شنت هجوما على مواقع للشباب في بلدة عيل هريري قرب إقليم هيران.